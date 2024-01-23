Üye Girişi
Haberler

Diyanet Tekirdağ İzcilik Kulübü Gençleri İzcilik Kampında Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyanet Tekirdağ İzcilik Kulübü üyesi gençler, İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen izcilik kampında bir araya geldi. Kampta izcilikle ilgili eğitimler verildi ve gençlerle sohbet edildi.

Diyanet Tekirdağ İzcilik Kulübü üyesi gençler, İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen izcilik kampında bir araya geldi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Dini İhtisas Eğitim Merkezinde düzenlenen kampta 53 diyanet izcisi ve izci liderlerine, izciliğin tarihi, izcilik türesi, izcilik selamının anlamı, izcilik düğüm çeşitleri anlatıldı.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök ve Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç de kampı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Soykök, burada yaptığı konuşmada, izciliğin kainatın ayetlerini okumak olduğunu belirtti.

Her insanın bir yaratılış olduğunu belirten Soykök, "Her birimizin yetenekleri ve alışkanlıkları da farklı farklıdır. Bir genç olarak kabiliyetlerimizi keşfederken, o kabiliyetler doğrultusunda insanlığa faydalı olabilecek şeyler üretmeliyiz" dedi.

Çanakkale Müftüsü Bilgiç de gençlere vatan, millet, bayrak ve din sevgisinden bahsetti.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Tekirdağ Türkiye Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Benzine ne kadar zam gelecek? 23 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine zam ne zaman gelecek? Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi! Bu akşam hangi maçlar var? 23 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi diziler var? 23 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? SON DAKİKA 23 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Kırgızistan'da en son kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kadir Yasak kaç yıl ceza aldı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar belli oldu! Resmi Gazete bugün (23 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne? Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu? Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title