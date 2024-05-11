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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Merasimi'ne Katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yenimahalle İlçe Müftülüğünce düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılarak hafızları tebrik etti. Erbaş, hafızların Allah'ın esma-i hüsnasından birini taşıdıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hafız, Allah Teala'nın esma-i hüsnasından biridir. Ne güzel bir unvana sahip hafızlarımız. Ömürleri boyunca Yüce Rabb'imizin esma-i hüsnasından birisini taşıyacaklar." dedi.

Erbaş, Yenimahalle İlçe Müftülüğünce 94 hafız için düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı.

Yenimahalle İlçe Müftülüğünce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Erbaş, hafızlık merasimlerinin en hayırlı merasim olduğunu belirtti.

Erbaş, "Bunu, Peygamber Efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenler ve öğretenlerinizdir.' hadis-i şerifine dayanarak söylüyorum. En hayırlı işi yapanların merasimi de en hayırlı merasimdir. En hayırlılar burada. Kur'an-ı öğrenenler, öğretenler, hocalarımız burada. En hayırlı işi yapanların inşallah ahirette onların şefaatinden istifade edecek anneleri, babaları burada." ifadelerini kullandı.

Hafız Abdullah Nazırlı'nın, "Eşref-i ümmet olanlar Hafız-ı Kur'an olur, Hafız-ı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur." sözünü hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Eşref-i ümmet olanlar, ümmetin en şereflileri burada. 'Onlar Kur'an-ı koruyor, Kur'an'ı koruyan hafızlarımızı da Kur'an korur' diyor. Muhteşem bir beyit. Hafiz, Allah Teala'nın esma-i hüsnasından biridir. Ne güzel bir unvana sahip hafızlarımız. Ömürleri boyunca Yüce Rabb'imizin esma-i hüsnasından birisini taşıyacaklar. Bu ne büyük bir lütuftur, bu ne büyük bir nimettir, elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i koruma vasıtalarından en önemlisi, onu hıfz etmektir. İşte hafızlarımız. Kur-an'ın kıyamete kadar korunmasının en önemli vesilesi, en önemli vasıtası onu hıfz etmek, onu ezberlemek. İlk andan itibaren Efendimize ezberletildi. Sonra vahiy katipleri kaleme aldı ama aynı zamanda onlar da ezberlediler. Asr-ı Saadet'te Kur-an'ı ezberleyen yüzlerce hafız var."

Başkan Erbaş, Hz. Peygambere verilen en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'in, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'le daha fazla insanı tanıştırmak ve anlaşılmasını sağlamaya vesile olmak için çalıştıklarını belirtti.

Katılımcılardan okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için indirilen bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i çok okumalarını isteyen Erbaş, hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik etti.

Hafızlık yapmak kadar yaptırmanın da çetin bir iş olduğunu belirten Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Hocalarımızın gece gündüz demeden hafızlarımıza büyük fedakarlık içerisinde vakitlerini ayırmaları, fedakarlık ve o meşakkatlere katlanmaları ne büyük bir hizmet ve aldıkları sevapla amel defterleri dolacak inşallah. 'Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.' diyoruz ya. Hafızlarımız da inşallah ileride hafızlıklarının şükürlerini hafız yetiştirerek gösterirler, bunu umut ediyoruz. Hafızlarımızın annelerini, babalarını tebrik ediyorum, onlar destek oldular. Allah sizlerden, bütün katılan kardeşlerimizden razı olsun. Merasimimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı bilmeyenlerin öğrenmesini, öğrenenlerin okumasını, okuyanların yaşamasını nasip eylesin inşallah."

Merasimin ardından, hafızlığını tamamlayan 94 kız öğrenciye icazet verildi.

Programa, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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