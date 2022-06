Disney'den Apple'a metaverse çelmesi! - Haberler

Disney, metaverse dünyasına girmeye çalışan şirketlerden biri. Geçtiğimiz yıldan bu yana metaverse için çalışmalarını yürüten eğlence şirketi, 12 yıl boyunca Apple'da çalışmış yöneticiyi işe aldı. Eski yönetici, uzun yıllar boyunca Apple Arcade takımında boy göstermişti.

Disney metaverse için eski Apple yöneticisi ile anlaştı

Disney tarafından paylaşılan son blog yazısı, şirketin metaverse hayallerini kanıtlar nitelikte. Disney, metaverse'teki yaratıcılığına liderlik etmesi için eski Apple yöneticisiyle anlaştığını duyurdu. Mark Bozon, 12 yıllık Apple deneyiminin ardından Disney'in metaverse takımına katıldı.

HTC'nin metaverse temalı telefonu gerçek dünyaya yenik düştü!

Disney'in açıklamasına göre Mark Bozon, Disney metaverse'i için yaratıcı vizyona liderlik edecek. Bozon'un fiziksel ve sanal dünyadaki bağlantıda rol alması bekleniyor. Ayrıca teknoloji devinde çalıştığı dönemde ise Apple Arcade yaratıcı oyun direktörü olarak görev alıyordu.

Here it goes: After 12 amazing years I say goodbye to Apple. I'm headed to an absolute dream job & can't wait to share more soon. A heartfelt thank you to my coworkers, as well as the incredibly talented devs that make the App Store & Arcade the success it is. It was an honor. ?? pic.twitter.com/KdSXBjcPgi — Mark Bozon (@MarkBozon) May 20, 2022

Piyasa değeri açısından ABD'nin en büyük medya şirketi olan Disney, hem yeni nesil yayıncılığa hem de yeni nesil sosyal medyaya yaptığı yaptırımlar ile dikkat çekiyor. Dijital dünyada Disney evreni kurmak isteyen firma, yine de metaverse'in nasıl olacağını kararlaştırmış değil.

Disney, Mark Bozon'un Apple Arcade'deki deneyimine güvenerek yeni bir takım kurmasını istiyor. Bozon; Disney'in oyun, film, eğlence parkları ve diğer bölümlerini metaverse'e taşıyacak olsa da, planlarını henüz detaylandırmadı.

Eski Apple Arcade yöneticisi, Disney'in dijital dünyadaki stratejisini oluşturmaktan ve metaverse'i yaratma planlarını yürütmekten sorumlu olacak. Ayrıca raporlarını ise Disney'in dikkat çeken yöneticisi Tüketici Deneyimleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike White'a sunacak.

Kendi metaverse'ini yaratmaya çalışan şirketlerinde başında Meta geliyor. Geçtiğimiz yıl şirket adını Facebook'tan Meta'ya çeviren ve 10 milyar dolarlık yatırım duyuran sosyal medya devi, Disney gibi rakipleri de karşısına almış durumda.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel