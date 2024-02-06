Depremde iş yeri yıkılan aile, yeni işletmeyle yöresel lezzetleri tanıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde kebap, fırın ve kasap hizmeti verdiği iş yeri yıkılan Erdal Kuş, ailesiyle yerleştiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde açtığı işletmede yöresel lezzetleri bölge halkına sunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlere Antakya'da yakalanan Kuş ailesinin Altınçay Mahallesi'nde kaldıkları 11 katlı bina ağır hasar gördü. İlçede Tabakhane mevkisindeki iş yerinde kebap, fırın ve kasap işleten 43 yaşındaki Kuş, dükkanı yıkılınca eşi ve 5 kızıyla Akçakoca'ya taşındı.

Geldiği ilk andan itibaren halkın misafirperverliği ve yardımseverliğiyle karşılanan Kuş, sıfırdan başlayarak yeniden açtığı iş yerinde Hatay ve Antakya başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'nın yöresel lezzetlerini sahil kentine tanıtıyor.

Kuş, AA muhabirine, 6 Şubat'ı "kıyametin koptuğu an" şeklinde nitelendirdiklerini, sarsıntının uzun sürmesi nedeniyle kurtulmayı hiç düşünmediklerini dile getirdi.

Binalarının yıkılmadığını ancak ağır hasar aldığını, afet anında kapıları açılmadığı için 1,5 saat evde mahsur kaldıklarını anlatan Kuş, 7 akrabasını kaybettiği Antakya'dan, 4 gün daha kaldıktan sonra ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

Kuş, akrabasının vasıtasıyla Akçakoca'ya geldiklerini belirterek, "Sapanca'da teyzemin kızı var, o vesile oldu. 'Akçakoca'da kaynımın evi var, oraya gidin, birkaç ay kafanızı dinleyin sonra ne yapacağınıza karar verirsiniz.' dedi. Antakya'da iş yerimiz yıkıldı, evimiz de ağır hasarlıydı, giremiyorduk. Biz de mecbur buraya geldik." dedi.

"Medeniyetler şehri Antakya'mız gözümüzde tütüyor"

Düzce'de de geçmiş dönemlerde büyük depremler yaşandığını hatırlatan Kuş, "İlk geldiğimizde Allah var herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Dükkan aradığımızda çok yardımcı oldular, hala da oluyorlar, Allah razı olsun hepsinden. Burası daha önceden deprem gördüğü için onlar neyin ne olduğunu anlıyor." diye konuştu.

Kuş, Antakya'ya göre Düzce'de et kültürünün çok fazla olmadığına söyleyerek, "İlk açtığımızda herkes 'Kebap burada satmaz.' diyordu. Rızık veren Allah'tır diye yola çıktık, elhamdülillah işlerimiz de iyi. 4-5 sigortalı elemanımız var, hep birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Akçakoca'yı çok sevdiklerini, ilçenin güzel, sakin, şirin bir yer olduğunu ancak memleketlerini çok özlediklerini dile getiren Kuş, "Antakya'mızdan vazgeçemeyiz. Allah kısmet ederse zamanı geldiğinde döneceğiz. Medeniyetler şehri Antakya'mız gözümüzde tütüyor. Elhamdülillah iş olarak iyi durumdayız bir sıkıntımız yok ama özlem var, memleket hasreti farklı." dedi.

Kuş, ziyaret ettiklerinde Antakya'nın çabuk toparlandığını gördüklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok duygulandım. Biz bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyorduk. Hani bazıları diyordu ya, 'Devlet neredeydi?' Devlet ilk günden itibaren oradaydı. Sadece bir yer değil ki 11 şehir yıkıldı. Bir anda herkesin orada toplanması mümkün değildi zaten ama devletimiz elinden geleni yaptı."