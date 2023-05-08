DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARE KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Batman'da ağır hasar gören Lale Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Batman'da ağır hasar gören Lale Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan Lale Camii'nin 1976 yılında inşa edilen minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, caminin yıkımına karar verildi. Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)