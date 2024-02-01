Depremde hasar gören Gözde TV, yayınlarını çadırda sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yayın yaptıkları bina ağır hasar alan Adıyaman'daki Gözde TV, depremin olduğu günden bu yana yayınlarını çadırda yapıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde binası ve stüdyoları hasar gören Gözde TV'nin yöneticileri, deprem sonrası yayınlarına ara vermedi.

Depremde yaşananları anlatmak ve Adıyaman'ın durumunu izleyicilerine aktarmak isteyen kanal yönetimi 360 gündür yayın hayatına çadırda devam ediyor.

Kanal yöneticisi Burak Cansel, AA muhabirine, 3 yıldır yayın hayatında olduklarını, yaşanan depremin kanalın bulunduğu 5 katlı binaya ağır hasar verdiğini söyledi.

Hasar alan binada kamera ve diğer cihazların çok azının kurtarıldığını ve o görüntülerin hala arşivlerinde yer aldığını anlatan Cansel, 70 metrekarelik çadırla başladıkları yayın hayatlarını sürdürdüklerini, ihtiyaçları kapsamında temin edilen konteynerlerle de yayın kalitelerini artırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ana haberleri sobayla ısınarak sunuyorlar

Reji ve haber merkezinin konteynerde, stüdyonun ise çadırda olduğunu vurgulayan Cansel, şunları kaydetti:

"Soğukla mücadele ediyoruz. Konuklarımız çok fazla dayanamıyor. Onun için yayınları kısa tutmaya çalışıyoruz. Ana haberleri sunarken sobayla takviye etme çalışıyoruz. Stüdyo sorunumuza başka çare bulamadık. Ancak böyle bir çadırda yayın yapabiliyoruz. Personel problemi de yaşıyoruz. Arkadaşlarımız depremde vefat ettiler. Çadırda yayın hayatı biraz daha sürecek gibi. Çünkü stüdyo yapacak bir alan yok. Bunun dışında kiralayacağınız, oturacağınız bir alan da yok. İnsanlar halen konteynerlerde, geçici yaşam alanlarında barındırılıyor."

Yaraların bir gün sarılacağına inandığını anlatan Cansel. "Bu bölgenin yaşadığı mağduriyeti, kazançları, kayıpları biz televizyonumuzda, gazetemizde, internetimizde, webde vermeye devam edeceğiz. Bu memleketin gözü, kulağı olmaya çalışıyoruz. Haberlerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.

TV çalışanı Rabia Akar ise sahaya çıktıklarında insanların yüzündeki hüznü gördüklerini ve depremin etkisinin halen devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşın sesini duyurmaya çalıştıklarını belirten Akar, "Çadır stüdyomuzda programlarımızı yapıyoruz. Ana haberlerimizi yapıyoruz. Her zaman sahada olacağız." diye konuştu.