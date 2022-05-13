Denizli'den gelen öğrenciler Keban'ı gezdi

DENİZLİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Keban ilçesini gezdi.

Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından misafir edilen grup, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Grup, daha sonra Keban Barajı, Seyir Tepesi, Fırat Nehri ve Fırat Köprüsü, Çırçır Şelalesi gibi tarihi mekanları gezdi.