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Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Sığma Mahallesi'nde 18 Mart'ta H.G'nin kullandığı 20 AJA 127 plakalı hafif ticari araç, Zekiye Yığın idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan çarpması sonucu Yığın ile elektrikli bisiklette bulunan oğlu Ali Çınar Yığın ağır yaralandı.

İlk tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Çınar Yığın, 2 gün süren tedaviye rağmen vefat etti. Tedavisi Denizli'de özel bir hastanede devam eden anne Zekiye Yığın'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kazanın ardından çekiciyle aracını evin önüne sakladığı tespit edilen H.G'nin alkollü olduğu, kanında uyuşturucu madde tespit edildiği ve jandarma ekiplerine oğlunu sürücü olarak göstermeye çalıştığı bildirildi.

Gözaltına alınan sürücü H.G. ile oğlu R.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.G. cezaevine gönderildi, oğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan tutuklanan sürücünün Caber Mahallesi muhtar adayı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarayköy Denizli Trafik Kazaları Suç Hukuk Güncel Haberler

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