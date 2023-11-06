Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosikletin sollamak istediği motosikletli polise arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri polis iki kişi yaralandı.

Denizli'de motosiklet kazası: Bir polis ve iki kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki motosikletin sollamak istediği motosikletli polise arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri polis iki kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y. (23) idaresindeki 20 AIU 489 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen polis memuru Ali Ü.'nün (38) kullandığı resmi motosikleti sollamak istedi. Mesafeyi ayarlayamayan sürücü, resmi polis motosikletine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki motosiklet savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik polisleri yönlendirildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ve polis memuru Ali Ü. yaralandı. Sağlık ekibi, yaralı iki sürücüye olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ