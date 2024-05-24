Üye Girişi
Haberler

Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Zeytinköy Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri, Hasan G'nin (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Balkondan düştüğü anlaşılan Hasan G'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Olay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title