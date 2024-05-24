Denizli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çatı katındaki evin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Zeytinköy Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatı katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Sağlık ekipleri, Hasan G'nin (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Balkondan düştüğü anlaşılan Hasan G'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.