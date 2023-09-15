Deniz Feneri Derneğinden Bosnalı öğrencilere eğitim desteği

Deniz Feneri Derneğinin Bosna Hersek'teki çocuklara yeni eğitim öğretim yılı için hazırladığı eğitim malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin yüklendiği tır, İstanbul'dan yola çıktı.

Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde hayırseverlerin destekleri ve Bayrampaşa Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ???????kolilerin Bosna Hersek'e uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, dernek gönüllülerine yardım çalışmalarında gösterdikleri gayret için teşekkür ederek, Türkiye olarak Balkan coğrafyasını yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Aydıner, dünyanın bütün ülkelerine Türkiye'nin her türlü maddi ve manevi yardım ile lojistik destek vermeyi sürdürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefesinin de bu olduğunu ifade etti.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de Libya ve Fas'ta yaşanan afetler sonrası ekiplerin sahada çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Bosna Hersek'e yönelik yardımlar hakkında konuşan Cengiz, "Yardım tırımızda 50 bin parça tekstil malzemesi var. Bosnalı yetimlerimize 400 tablet, tam donanımlı 400 kırtasiye setimiz var." dedi.

Cengiz, Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerine değinerek, "Rahmetli Aliya İzzetbegoviç hastanede yatarken Cumhurbaşkanımız kendisini ziyaret ettiğinde, Bosna Hersek'i, Balkanlar'ı bir vasiyet olarak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye devletine emanet etmişti. Biz de bu emanetin bir parçası olarak geçmişte olduğu gibi Balkanlar'ı, oradaki kardeşlerimizi her zaman özelimizde tutuyoruz. Bu yardım tırıyla bu emanete sahip çıkma noktasında bir damla olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Aydıner ve Cengiz, ekiplere eşlik ederek tıra yardım kolisi yükledi.

Giysiden tablete, kırtasiye ürünlerinden oyuncağa kadar birçok farklı malzemenin yer aldığı yardım tırı, tören sonrası Bosna Hersek'e hareket etti.