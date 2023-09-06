Demirci'de sulama göleti yapımına başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1400 dekar araziyi sulayacak Boyacık Sulama Göleti'nin yapımına başlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) ihalesi yapılan gölet, 975 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak.

1400 dekar araziyi sulayacağı belirtilen gölet için 11 kilometrelik sulama hat döşemesi de yapılacak.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, ilçede sulama yapılan baraj ve gölet sayısının 6'ya çıkacağını belirterek, "Hedefimiz alternatif tarım ürünleri ile sulu tarımla kalkınan bir ilçe olmak. Demirci'ye baraj ve göletlerin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.