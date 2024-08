DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: 'Hiçbir güç bizi ana dilimizden koparamaz'

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürtçe şarkılarla çekilen halaylar üzerinden operasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyerek, "Buradan iktidara sesleniyoruz; ana dilimizde konuşmaya, şarkılar söylemeye, dans etmeye, halay çekmeye, ana dilimizde rüya görmeye, hislerimizi ana dilimizle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi ana dilimizden koparamaz. Bu konuda bütün yerel yönetimlere çağrımızdır; o belediyenin sınırları içinde konuşulan bütün dillerle hizmet sağlanmasının çağrısını, o dillerle kültürel faaliyetlerin yerel yönetimler eliyle sürdürülmesinin çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen ' Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler Çalıştayı' başladı. İki gün sürecek olan çalıştaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları'nın yanı sıra il, ilçe, belde kadın belediye eş başkanları katıldı.

Çalıştayda açılış konuşması yapan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, seçimlerin üzerinden 4 aylık zaman geçtiğini hatırlatarak, "Her zaman söylüyoruz; seçimler bizler için sıradan geçmiyor, mücadeleyle geçiyor. Bize yönelik gelişen saldırılara karşı bir mücadele alanı olarak görüyoruz seçimleri. Geride bıraktığımız seçim sürecinde kirli politikalar hayata geçirilmeye çalışıldı, ancak buna rağmen ciddi başarı elde ettik. Bu çalıştayda daha güçlü bir çıkış yaparak mücadelemizin topluma yayılmasını sağlayacağız" dedi.

'EŞ BAŞKANLIK, EŞİT TEMSİLİYETİN VAZGEÇİLMEZİDİR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise yönetim anlayışlarının tamamında eş başkanlık ve eşit temsiliyetin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyerek, "Eş başkanlık ve eşit temsiliyet mor çizgimizdir' dedik, bunun için çok bedel ödedik. Tüm belediyelerde kadın eş başkanlarımız var. 78 kadın eş başkan ile tüm Türkiye ve Orta Doğu'ya model olduk. Erkek egemen zihniyeti ile mücadele ettik ve başardık diyebileceğimiz bir süreçte değiliz. Bizler, sürekli başarmak zorundayız. Çünkü erkek egemen, iktidarcı anlayış bulduğu her alanda, bizlerin kadın hareketinin zayıfladığını hissettiği her anda karşımıza çıkar. Boşlukları iktidarlar çok kolay doldurur. Mücadelemizdeki diriliği çok önemli. Bu konuda da yerellerde seçilmiş kadın eş başkanlar olarak da sanıyorum ki en büyük görev sorumluluk, sizlerin üzerindedir. Çünkü sizler halkın iradesini, kadınların iradesini temsil ediyorsunuz. Sizlerin her birinin pratik bir adımı o ilde belediyede örnek teşkil edecektir. Biz, sadece biz değiliz. Seçilmişler sadece kendileri değildir, temsil ettikleri kadınlardır. O yüzden attığımız her adımın sorumluluğumun bilincinde davranmak gibi çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var" diye konuştu.

Hatimoğulları, Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar üzerinden operasyonel bir yaklaşım gözlemlediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Buradan iktidara sesleniyoruz; ana dilimizde konuşmaya, şarkılar söylemeye, dans etmeye, halay çekmeye, ana dilimizde rüya görmeye, hislerimizi ana dilimizle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi ana dilimizden koparamaz. Bu konuda bütün yerel yönetimlere çağrımızdır, o belediyenin sınırları içinde konuşulan bütün dillerle hizmet sağlanmasının çağrısını, o dillerle kültürel faaliyetlerin yerel yönetimler eliyle sürdürülmesinin çağrısını yapıyoruz" dedi.

Hatimoğulları'nın konuşmasının ardından çalıştay basına kapalı olarak devam etti.