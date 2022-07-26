DEAŞ, Irak'ta yüksek gelirim hatlarına saldırdı Irak'ın Salahaddin ve Kerkük kentlerinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda 7 yüksek gerilim hattı tahrip edildi. Irak'ın Salahaddin ve Kerkük kentlerinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda 7 yüksek gerilim hattı tahrip edildi. Salahaddin Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları, kentin güneyindeki yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenledi. Teröristlerin, kentin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan 4 yüksek gerilim hattının altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği, saldırı nedeniyle kentteki bazı bölge ve ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Kerkük Polis Müdürlüğü de kentin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında 3 yüksek gerilim hattına saldırı düzenlendiğini duyurdu. DEAŞ unsurlarının söz konusu gerilim hatlarına yerleştirdikleri bombaları uzaktan kumandayla patlattığı belirtildi. Saldırı nedeniyle kentteki üç semtte elektrik kesintileri yaşandığı, hasar gören gerilim hatlarının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiği aktarıldı. Terör örgütü DEAŞ, hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyacın duyulduğu yaz aylarında Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına saldırılar düzenleniyor. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Kerkük Irak Güncel Haberler

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