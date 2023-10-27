CUMHURİYET'İN 100. YILI - Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Alabdulla: "Bu önemli gün, Türkiye'nin kalıcı ruhunun kanıtı"

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Dr. İbrahim Yusuf Abdulla Alabdulla, "(Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü) Bu önemli gün, yalnızca tarihi bir olayı temsil etmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin gösterdiği kalıcı ruhun ve ilerlemenin de bir kanıtıdır.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Dr. İbrahim Yusuf Abdulla Alabdulla, "( Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü) Bu önemli gün, yalnızca tarihi bir olayı temsil etmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin gösterdiği kalıcı ruhun ve ilerlemenin de bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Alabdulla, AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Alabdulla, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına en içten tebriklerini sunduğunu belirterek, "Bu önemli gün, yalnızca tarihi bir olayı temsil etmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin gösterdiği kalıcı ruhun ve ilerlemenin de bir kanıtıdır." görüşünü paylaştı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayan Türkiye ile Bahreyn arasındaki güçlü diplomatik ilişkilere de değinmek gerektiğini kaydeden Alabdulla, iki ülke arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin 12 Nisan 1973'te geliştiğini hatırlattı.

Alabdulla, Türkiye'nin Manama Büyükelçiliğinin 1990'da açıldığını ve Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliğinin de 2008'den bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatarak, yıllar geçtikçe bu ilişkilerin kalıcı ve çok yönlü bir ortaklığa dönüştüğünü aktardı.

İki ülke arasında üst düzey ziyaretler ve işbirlikçi çabalarla güçlü ve kalıcı bir dostluk kurulduğunu kaydeden Alabdulla, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife'nin Ağustos 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Şubat 2017'de Bahreyn'i ziyaret ettiğini anlattı.

Alabdulla, karşılıklı yapılan ziyaretlerde siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine vurgu yapıldığına işaret ederek, ticaret, yatırım, kültür, dış politika ile eğitim de dahil çeşitli sektörlerde işbirliği fırsatlarının kapısının açıldığını belirtti.

İki ülke arasında pek çok alanda işbirliği mevcut

Bu üst düzey etkileşimlerin karşılıklı anlayış ve güvenin artırılmasında çok önemli rol oynadığını vurgulayan Alabdulla, şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan, Bahreyn ve Türkiye, 2022'de petrol dışı ticaretin 751 milyon doları aştığı güçlü bir ortaklığı sürdürdü. Bu dinamik ekonomik işbirliği, her iki ülkenin büyümesinde ve refahında önemli bir rol oynayarak, ticaret ve yatırım için karşılıklı yarar sağlayan fırsatlar yarattı. Ekonomik ilişkilerimiz, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ikili ilişkilerimizin temel taşı olmaya devam ediyor."

Alabdulla, iki ülkenin turizm, tarım ve eğitim gibi alanları kapsayan çeşitli anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalayarak bu alanda işbirlikleri de sağladığını kaydederek, bu girişimlerin her iki ülkenin canlı kültürel dokusunu zenginleştirdiğini ve halklar arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı.

Güvenlik ve hukuki işbirliği alanında, Bahreyn ve Türkiye'nin hukuki, ticari ve cezai konularda anlaşma yoluyla işbirliğinin temellerini attığını aktaran Alabdulla, bunun, hukukun üstünlüğünü teşvik etme ve destekleme konusundaki ortak kararlılığı vurgulayarak iki ülkenin güvenlik ve kurumsal kapasitelerini güçlendirdiğini bildirdi.

Alabdulla, hayvan sağlığı, veterinerlik ve kültürel işbirliği gibi çok çeşitli sektörleri kapsayan birçok ikili anlaşma ve mutabakat zaptının şu anda değerlendirme aşamasında olduğuna işaret ederek, bu girişimlerin işbirliğini güçlendirme ve ortaklığı çeşitlendirme konusundaki ortak kararlılığın altını çizdiğini ve daha güçlü, daha bağlantılı bir ilişkiye yönelik ortak vizyonunu yansıttığını dile getirdi.

Bu önemli münasebette, Bahreyn'in Türkiye ile dostluğunun temelini oluşturmaya devam eden ortak değerlere, karşılıklı saygıya ve ortak arzulara dayalı ilişkileri derinleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayan Alabdulla, "Son olarak, Bahreyn ile Türkiye arasındaki kalıcı ortaklığımızın gelişerek her iki ülkeye de refah ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Ulusal Türkiye Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.