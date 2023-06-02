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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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