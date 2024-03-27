Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Batman mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Valilik önünde düzenlenen Batman mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Batmanlıların 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Sadece Batman değil, İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere diğer illerimizdeki vatandaşlarımız da bunlara artık 'yeter' diyecektir." şeklinde konuştu.

Miting alanındakilere "Batman, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, hanımlar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Batman ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Batman'da gösterilen kararlı tavrın diğer illere de yayılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Batmanlı, İstanbul'u arayacak. İstanbul'daki kardeşlerine, hemşehrilerine ne diyecek? Oylar Murat Kurum'a. Ne diyecek Ankara? Oylar Turgut Altınok'a, altı oka değil. Sizlerden diğer vilayetlerimizdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı, bu hakikatleri onlara da mutlaka anlatmanızı istiyorum. Sandıkta Cumhur İttifakı'na verilecek her oyun çok önemli olduğunu, eşe dosta, nazımızın geçtiği her bir kardeşimize izah edeceğiz.

Kırılan varsa gönlünü alacağız, kızan varsa teskin edeceğiz, yanlış anlaşılma varsa düzelteceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Hiçbir iddiası, hiçbir projesi ve kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek, oylarını ziyan etmemeleri gerektiğini anlatacağız. Önümüzdeki son 4 günü bu şekilde değerlendirdiğimizde şehirlerimizle birlikte tüm Türkiye için güzel bir netice alacağımıza inanıyorum."

"Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi"

Türkiye'nin, etrafı çatışmalar ve savaşlarla çevrili olmasına rağmen hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'yi birçok ülkeyi saran yangından uzak tuttuklarını ve bunun yanında tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttüklerini anlattı.

Bölgede bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar sonucunda, insanların huzurunun arttığını, güvenlik ortamının iyileşmesiyle bölgeye yatırımın ve barışın geldiğini, turizmin canlandığını belirten Erdoğan, "Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Suriye'den ülkemize yönelen tehdit önemli ölçüde kontrol altına alındı. Bu yaz itibarıyla Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek"

Terör kaybederken Batman ile birlikte 85 milyon vatandaşın kazandığını kaydeden Erdoğan, "Ağır bedelleri ödeme pahasına elde ettiğimiz bu kazanımlardan asla taviz vermeyeceğiz. Hak ve özgürlükler alanında son 21 yılda sessiz devrimi gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece hiç kimse Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla yönlendiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz"

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerinin sıkıntılarının da farkında olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sıkıntıların hafifletilmesiyle ilgili samimiyetimizi bugüne kadar attığımız adımlarla ortaya koyduk. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayı için maaşlara yaklaşık yüzde 50 oranında yani enflasyonun üstünde zam yaptık. İlk defa bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyesini 2 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırıyoruz."

Toplam 87 milyar liralık doğrudan doğal gaz desteği verildi

Kamu bankalarıyla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Kamu bankalarımız, emeklilerimize 8 bin lira ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. İnşallah bundan sonra da emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz desteğimiz geçen sene nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede toplam 87 milyar liralık doğrudan destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça, bütçede elimiz biraz daha rahatlayacak. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak, yine yalan yanlış söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca 'hatırlamıyoruz' diyerek işi arsızlığa vuruyorlar.

Her gün haktan, hukuktan, yetim hakkından bahsediyorlar. Ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar, paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Gelin bunu da açıklayın, açıklayamıyorlar. Emeklilerimizin 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremediği kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum."

Batman'a 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yapıldı

Batman'a son 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yaptıkları bilgisini veren Erdoğan, 4 bin 920 yeni derslik inşa ettiklerini, kentte üniversiteyi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

2 bin 554 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını, 39 spor tesisiyle 15 bin kişilik Batman Stadyumu'nu yaptıklarını, şehirdeki ihtiyaç sahiplerine 9 milyar liralık kaynak aktardıklarını anlatan Erdoğan, 810 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplam 1220 yataklı 8 hastane dahil 43 sağlık tesisinin yapımını tamamlayıp hizmete açtıklarını bildirdi.

Erdoğan, 500 yataklı Batman Devlet Hastanesi ile 2 tesisin inşasının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, TOKİ aracılığıyla 6 bin 352 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, riskli yapı olarak belirlenen 10 bin 720 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Batmanlı çiftçilere 13 milyar lira tarımsal hibe desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'daki 3 millet bahçesi projesinden birinin bittiğini, birinin yapımının, bir diğerinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Batman'da bölünmüş yol uzunluğunu 13 kilometreden 163 kilometreye çıkardıklarını, Batman-Hasankeyf yolunda Hasankeyf 1 ve 2 köprüsünü ve Hasankeyf Tüneli ile yolun 30 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak tamamladıklarını bildirdi.

Yolun kalan 9 kilometrelik kesimini de bu yıl bitirdiklerini kaydeden Erdoğan, Batman-Diyarbakır yolu, Diktepe geçişi, Kozluk-Ayrım-Baykan 11'inci Bölge Hududu Yolu, Gercüş Kırkat Göleti yollarında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Batman Havalimanı'nın terminal binasını yaparak yolcu trafiğini yıllık 2 milyon kişiye çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, gövde uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehre kazandırdıklarını anlattı.

Batman'a bir içme suyu tesisi, 6 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 27 taşkın koruma tesisi ve 2 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, Batmanlı çiftçilere 13 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini söyledi.

"Batman'daki işverenlerimize toplam 5 milyar lira prim teşviki verdik"

Sanayi ve teknolojide bir araştırma geliştirme merkezi ve bir teknopark kurduklarını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Batman Organize Sanayi Bölgesi'ni 200 hektar büyütecek altyapı inşaatını 2023 yılı sonu itibarıyla tamamladık, sanayicimizin hizmetine sunduk. Böylece yaklaşık 5 bin kişiye daha ilave istihdam imkanı getirdik. Şimdi Batman Organize Sanayi Bölgesi'ni 430 hektar daha büyütüyoruz. İstihdamı desteklemek için Batman'daki işverenlerimize toplam 5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Batman'a Beşiriye ve Kozluk'a doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Gercüş, Hasankeyf ve Sason'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. 8 bin metrekarelik alana sahip Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'ni yapıp hizmete açtık. 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle iş birliği içerisinde, Cumhurbaşkanınız olarak, grup yönetimi olarak hep beraber sizlere çok daha güzel hizmetleri getireceğiz."

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingdeki konuşmasının ardından partisinin Batman il ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, kardeşliğimizi parçalayamayacaklar. 20 yıl önce geldiğimde Batman neyse, inşallah 'yeniden Batman' diyeceğiz. Pazar günü sizden müjdeler bekliyorum." dedi.

Miting alanına, "Tenzile Annemizin emaneti Türkiye'nin lideri seni asla yalnız bırakmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Mitinge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)