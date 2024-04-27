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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap verdi. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" dedi.

Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında asgari ücretlinin gözü temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda... Konuyla ilgili gözlerin çevrildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TEMMUZDA ARTIŞ YAPILMAYACAK"

Katıldığı canlı yayında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu, nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuzda artış yapılmayacak. Bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

"KALICI REFAHIN DERDİNDEYİZ"

Açıklamasının devamında "Ekonomi bir denge işidir" diyen Bakan Işıkhan, "Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Yapılan bu zamla da 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu.

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Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Ekonomi

Vedat Işıkhan Asgari Ücret Zam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Mustafa Baştan:

Yani diyoki biz devlet olarak 18 yaşında değiliz halkı koruyamıyoruz marketleri denetleyemiyoruz kimsesizlerin kimi sessiz yığınların sesini duymuyoruz artık

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Halil null:

Eee seçimler de vaatler de bitti kimsenin kimseye ihtiyacı kalmadı.

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Metin Yalcin:

Aynı fikirde değilim siyasilerin her dediğini ciddiye almaya gerek yok, temmuza daha 3 ay var ..

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Hasan Turk:

İyi birsey oldumu kenara asrin liderinin resmi konuyor mansetin karesi niye boş ....dis guclermi sebeb.

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Mengele:

Siz ya anlamiyorsunuz yada anlamak istemiyorsunuz eger asgari ücrete zam yapsalardi cakallar sinsi sinsi bekliyor heman zam yap.ak icin kira gida petrol hepsi asgari ücrete bagli

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Mutlu Sutcu:

Zam olsa ne olacak para marketçilerin cebine girecek zam olmazsa bahane kalmayacak kdv düzenlemesi dediler marketler su ya 25 krş zam ile başladı. Biz bu durumdan bıktık artık. Devleti yönetenler artık vergi zam düzenleme gibi söylemlerde bulunmayın yada bu marketlerin zam meselesine acil çözüm bulun.

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