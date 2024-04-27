Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu

Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında asgari ücretlinin gözü temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda... Konuyla ilgili gözlerin çevrildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TEMMUZDA ARTIŞ YAPILMAYACAK"

Katıldığı canlı yayında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu, nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuzda artış yapılmayacak. Bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

"KALICI REFAHIN DERDİNDEYİZ"

Açıklamasının devamında "Ekonomi bir denge işidir" diyen Bakan Işıkhan, "Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Yapılan bu zamla da 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu.