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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yükselişine, ' Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Türkiye Güncel Haberler

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