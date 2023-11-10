Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yükselişine, ' Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır."
Kaynak: AA / Güncel