Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle,...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/ Ypg, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel