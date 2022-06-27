Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle,... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle,...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NATO Zirvesi) PKK/ Ypg, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan YPG PKK Güncel Haberler

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