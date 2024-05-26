Cumhurbaşkanı Erdoğan, TAG Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.