Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan İle Ortak Planlama Grubu'nun Kurulmasını Kararlaştırdık

(ANKARA) - Türkiye ile Macaristan Dışişleri ve savunma bakanları ile istihbarat ve savunma sanayii başkanlarının, daha önce kurulması konusunda mutabakata varılan Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısını gerçekleştirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ve ikili meselelerin daha kurumsal biçimde ele alınmasına imkan sağlayacak Ortak Planlama Grubu'nun, dışişleri bakanlarının başkanlığında kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan her iki mekanizmanın da ilişkilerin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bu istişare formatlarının işbirliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bugün gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirterek, enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür alanlarında işbirliğini daha da geliştirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı vesilesiyle değerli dostum Sayın Orbán'ı ve heyetini bu defa İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Sayın Orbán'ın Aralık 2013'te ülkemizi ziyareti sırasında tesisine karar verdiğimiz Konseyimizin, aradan geçen süre zarfında münasebetlerimizin gelişmesine önemli katkıları oldu. İki yıl önce Budapeşte'de düzenlediğimiz 6. Konsey toplantımızda ilişkilerimizi 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' düzeyine çıkarmıştık. Malumunuz, son yıllarda Sayın Orbán'la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu. Geçtiğimiz Nisan ayında 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda ve akabinde Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi marjında Sayın Orbán'la bir araya gelmiştim. Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle ilan ettiğimiz Kültür Yılı kapanış etkinliğini de geçen yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Sayın Sulyok ve Sayın Orbán'la birlikte yapmıştık.

"Ortak Planlama Grubu'nun dışişleri bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık"

Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime uzanan alanlarda münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve savunma bakanlarımız ile istihbarat ve savunma sanayii başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız Ortak İstişare Mekanizması'nın ilk toplantısını yaptılar. Bugün ayrıca, ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek Ortak Planlama Grubu'nun dışişleri bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı da ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor, bu istişare formatlarının işbirliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılar sunacağına inanıyorum.

"Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük"

Kıymetli basın mensupları; siyasi ilişkilerimizde ulaştığımız bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orbán'la belirlediğimiz 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık. Pek tabii, savunma sanayii alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz. Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da aramızda öne çıkan başlıklardandır. Türkiye–Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca araştırma-geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik; belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.

"AB'ye tam üyelik sürecinde Macaristan'ın güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz"

Değerli basın mensupları; bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olmuştu. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da 'Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz' şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz. Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına samimiyetle inanıyorum. Bu vesileyle dost Macar halkına selamlarımı gönderiyorum.

"Türk–Macar işbirliğini sürekli geliştiriyoruz"

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán:

"Etrafıma bakıyorum, görüyorum ki özel bir yerdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı beni daha önce buraya getirmemişti. Aslına bakarsanız bu, 32. bir araya gelişimiz. Bu tarihi yere bizi getirdiği ve kabul ettiği için Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarıyla birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüştüğümde tabii ki tarihi yakınlıklarımızı da dikkate alıyorum. Tarihi mesafeleri koyduğumuzda bunlar görüşmelerimizin değerli parçalarını oluşturuyor. Bu tarihi çerçeve, iki ülke ve iki halk arasındaki ilişkilerin derinleşmesine de katkı sunmakta. Macaristan Batı'da yer almakta; ancak Batı'da yalnız başına bulunan, üç dünya kültürü Alman, Slav ve Latin dünyaları arasında hiçbirine tam olarak ait olmayan bir milletiz. Çünkü doğudaki akraba halklarımızı geride bıraktık. Bizim için Türk dünyasıyla ilişkimiz her zaman çok büyük önem arz etmiştir. Son yüzyılı bunun dışında tutuyorum; çünkü Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkisi zayıflamıştı. Bu, tarihi sebeplerden kaynaklanıyordu.

"Avrupa'ya göçmen göçünü Türkiye engelliyor"

Ancak asıl önemli dönüşüm, 2010'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi pencereyi açmasıyla başladı. 'Yeni zamanlar başlıyor' dedi ve Türk dünyasının büyük bir enerji toplayacağını gördüm. Bizi, 'Türk Yüzyılı' olarak adlandırılan vizyona, Türk ülkelerinin teşkilatına davet etti. Biz de dikkatli bir şekilde gözlemci olarak katıldık. O zamandan bu yana Türk–Macar işbirliğini sürekli geliştiriyoruz. Bu işbirliği, Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten büyük bir çabanın, yükselen bir gücün içinde konumlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk görüştüğümde ticaret hacmimiz 2,5 milyar dolardı. Şimdi 6 milyar dolara yaklaştı. 10 milyar dolar hedefini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ile birlikte barışın tarafında olmak bizim için önemlidir. Ukrayna–Rusya savaşı konusunda savaş alanında çözüm olmadığını düşünüyoruz. Eğer savaş alanında çözüm yoksa barış yapılması gerekir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyoruz; tek başarılı aracı olmuştur. Barış yönündeki güçlerimizi uyumlaştırma konusunda mutabakata vardık. Bu fırsatı kullanarak göç politikası konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Avrupa'yı korumasa ve Avrupa'da hayat yaşanmaz hale gelirdi. Yasa dışı göç denizinde yüzüyor olurduk. Bunun böyle olmamasını Türkiye sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Macaristan adına size şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin bu gayretinin Brüksel ve ABD'de takdir edilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Bugün enerji konusunda da konuştuk. Macaristan, ABD ile Rus gazı ve petrolünün yaptırıma tabi tutulmaması için anlaşmıştı. Ruslarla da geçtiğimiz hafta görüşüldü; petrol ve doğal gaz tedarikine devam edecekler. Çünkü başka kaynak imkanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu gazın taşınması konusunda da mutabık kaldık. Kendisine bu garantiyi sağladığı için teşekkür ediyorum. Bu yıl 7,5 milyar metreküp gaz TürkAkım üzerinden Macaristan'a aktarıldı. En büyük enerji firmalarımızın Türk şirketleriyle işbirliği yapabilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk şirketlerini Macaristan'da üretime davet ettik. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki Macaristan ve Türkiye arasında siyasetten enerjiye, ekonomiden savunma sanayine kadar her başlıkta büyük ümitlerimiz var. Avrupa ekonomisinde yeni bir dönem başlıyor; savunma sanayinin önemi giderek artıyor. Bu alanda da iki ülke arasındaki köprüler güçlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Macar hükümeti hem de Macar halkı adına teşekkür ediyorum. Tanrı Türkiye'yi korusun."