Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti

İSTANBUL,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi.

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.