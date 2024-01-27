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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Dar Gelirliler İçin Sosyal Konut Vaadi Verdi

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçimi kazanmaları halinde dar gelirliler için sosyal konut yapacaklarını söyledi. Altınok, Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi ve konuşmasında Ankara'da evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapacaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçimi kazanmaları halinde dar gelirliler için sosyal konut yapacakları vaadinde bulundu.

Altınok, Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Buluşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Murat Alparslan, Ahmet Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

Burada yaptığı konuşmada seçimi kazandıkları takdirde dar gelirli aileler için sosyal konutlar yapacaklarını ifade eden Altınok, şunları söyledi:

"Ankara'mızın maalesef 5 yılı boş yıl oldu. Yani devlet gibi bütçe var ortada ama 'Efendim böyle süper projem yok. Çılgın projemiz yok. Yardım yaptım' diyor. Yardım lafı da ayıptır. Bizim bir sürü sosyal projelerimiz var. Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz. En önemlisi de Ankara'mıza yıllarca evi olmayan vatandaşlarımıza konut yapacağız. Kira öder gibi veya o seviyede bir ödemeyle Allah nasip ederse yıllarca ev sahibi olamayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Bizimki lafta değil gerçekte oluyor. Çünkü Büyükşehir'in Mamak'ta yaptım dediği 4 bin 950 konut dar gelirli vatandaşlar için değil hak sahipleri içindi ama ne oldu? 5 yıl bitti, ortada 340 konut var, o da tamam değil. Ankara'da kira fiyatlarının düşmesini sağlayacağız ve binlerce dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız."

Konuşmasının ardından Altınok, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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