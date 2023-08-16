Çukurova Belediye Başkanı Ramazan Kulle'ye Yardımda Bulundu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 54 yıl uzun yol şoförlüğü yapan, bu süre içerisinde hiç kazası bulunmayan ve defalarca yılın şoförü seçilen 89 yaşındaki Ramazan Kulle'ye, eşinin rahatsızlığı nedeniyle yardımda bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 54 yıl uzun yol şoförlüğü yapan, bu süre içerisinde hiç kazası bulunmayan ve defalarca yılın şoförü seçilen 89 yaşındaki Ramazan Kulle'ye, eşinin rahatsızlığı nedeniyle yardımda bulundu

Ramazan Kulle (89) 54 yıl boyunca uzun yol şoförlüğü yapmış ve bu süre içinde hiç kaza yapmamasıyla ünlü olmuştu. 1972 yılında eski Tercüman gazetesinden emekli olduğu güne kadar birçok kez de yılın şoförü seçilen 70 ülkede direksiyon sallayan Ramazan Kulle ve sağlık sorunları bulunan eşi Aysel Kulle'yi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin vefa örneği göstererek ziyaret etmişti.

Çetin'in ziyaretinden dolayı oldukça duygulanan Ramazan Kulle, "Hiçbir isteğim yok. Eşim rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Akülü sandalyeye ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olursanız mutlu olurum" demişti.

Ramazan Kulle ve eşine her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Çetin, bu sözünü tuttu. Aysel Kulle için temin edilen akülü sandalye Çukurova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Çetin adına teslim edildi.

Akülü sandalyenin temininde yardımcı olan iş insanı Eray Eker'in de hazır bulunduğu teslim sırasında Ramazan Kulle duygularına hakim olamadı ve göz yaşı dökerek Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ADANA