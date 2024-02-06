Çubuk'ta Kahramanmaraş depremi anısına program düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.

Çubuk Belediyesince Cami Kebir'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Öğle namazının ardından Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Demirbaş, "Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin ve ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Tüm ilçe halkı olarak ilk günden bugüne her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Allah bir daha böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar da katıldı.