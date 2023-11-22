Çubuk'ta çiftçilere Gezici Araç Muayene İstasyonu hizmet vermeye başladı

TÜVTÜRK'ün uygulamaya koyduğu "Gezici Araç Muayene İstasyonu", Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini Akyurt ilçesinde bulunan merkeze gitmeden gezici araç muayene istasyonunda yaptırmaları için Çubuk Belediyesi ve Çubuk Ziraat Odasınca çalışma başlatıldı.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde hizmet veren istasyonu ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çiftçilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, yaptığı açıklamada, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla her periyodik muayenesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Akyurt'ta bulunan merkez gidip gelmelerinin zaman ve yakıt harcamasına neden olduğunu belirten Gülle, muhtarlardan ve çiftçilerden gelen talep doğrultusundan gezici araç muayene istasyonundan tüm çiftçilerin yararlanacağını kaydetti.

Çiftçilerden İsmet Acar da daha önce Akyurt'ta bu hizmeti aldıklarını dile getirerek, "Epey bir mesafe olduğu için çok zorlanıyorduk. Tabii ki soğukta oraları bulmak, gitmek çok zor oluyordu bizim için. Burada ayağımızın dibinde çok rahat bir şekilde yaptırıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Mükremin Öztürk ise gezici muayene hizmetinin kendilerine büyük kolaylık sağlandığını anlattı.