Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu
Dikenli köyü Soğukeşme Mahallesi'nde İrfan Şahinbaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde çatısında yangın çıkan evde hasar oluştu.
Dikenli köyü Soğukeşme Mahallesi'nde İrfan Şahinbaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga ve Oğuzlar belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.