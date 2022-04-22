Çorum'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

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Çorum'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Çorum'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Çorum'da bir evin bodrumundan bakır eşyalar ve elektrikli el aletleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evin bodrumundan bakır eşyalar ve elektrikli el aletleri çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin bodrumundan bakır leğen, bakır kazan, 3 hilti ve spiral makinesi çaldığını tespit edilen K.K. ile S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Bahçelievler Mahallesi, Çorum, Güncel, Haberler

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