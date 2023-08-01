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Çorum'da Dilencilere Yönelik Operasyonda 1300 TL Ele Geçirildi

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Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan M.A.'nın üzerinden 1300 TL çıktı. Dilencinin üzerinde bulunan paralara el konuldu ve işlem yapıldı.

ÇORUM'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda zabıta ekiplerince yakalanan M.A 'nın (65) üzerinden 1300 TL çıktı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde dilenen M.A. ekiplerce yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin üstünde yapılan aramada 200'lük, 50'lik, 20'lik ve 10'luk olmak üzere 1300 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan M.A.'ya Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Çorum Belediyesi Zabıta Güncel Haberler

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