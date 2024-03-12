Çorum'da DEAŞ Üyesi 3 Terörist Yakalandı

Çorum'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.