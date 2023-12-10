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Çorum'da 3 eve silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

10 Aralık 2023 01:18 Son Güncelleme: 01:20 Abone Ol

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde bulunan bir apartman ile Yenidoğan Sokak'taki bir eve silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.