Çorlu'da 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 12 yaşındaki Belinay Özay hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi, Sakakuşu Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Belinay Özay (12), camdan baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Özay, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.