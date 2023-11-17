'ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ' BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova ) beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Kuvvetli yağışların yarın, akşam saatlerinde, Yalova'da gece saatlerinde, İstanbul'da ise pazar günü, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,