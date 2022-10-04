Çin, Yeniden Itu Konsey Üyesi Olarak Seçildi

48 üyeden oluşan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı oturumları arasında birliğin yönetim organı olarak işlev görüyor.

BÜKREŞ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in (BM) konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) yeniden konsey üyesi olarak seçildi. Öte yandan Çin Ulusal Radyo İzleme Merkezi Direktörü Cheng Jianjun da önümüzdeki dört yıllık dönem için ITU Radyo Düzenleme Kurulu'na yeni üye olarak seçildi. 26 Eylül'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayan 2022 ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP-22) 14 Ekim'e kadar devam edecek. Çin Heyeti Başkanı ve Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Zhang Yunming, 27 Eylül'de konferansta yaptığı politika konuşmasında, Çin'in insan merkezli bir kalkınma felsefesine sahip olduğunu ve bilişim ve iletişim sektörünün ve altyapısının geliştirilmesini aktif şekilde desteklediğini söyledi. Zhang, ülkede kapsama oranının büyük düzeyde iyileştirildiğini ve endüstriyel entegrasyon ve inovasyonun hızlanmaya devam ettiğini dile getirdi. Zhang, bilişim ve iletişim alanındaki uluslararası işbirliğinin de derinleşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Çin, 5G gibi yeni teknolojilerde standart Ar-Ge ve endüstriyel işbirliğini güçlendirmek üzere diğer ülkelerle çalışmayı ve daha fazla kişinin dijital ekonomiyi geliştirmenin faydalardan yararlanmasını sağlamak üzere küresel dijital sektörün kapsayıcı gelişimini teşvik etmeyi arzuluyor.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2019 Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nda 5G'li uzaktan sürüş teknolojisinin sunumunu yapan bir personel, 22 Ekim 2019. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı adına hareket eden Zhang, Çin'in gönüllü bağışlarının, küresel kalkınma inisiyatiflerinin uygulanmasında işbirliğini teşvik etmek ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim ve iletişim teknolojileri yeteneklerini iyileştirmelerini desteklemek üzere kullanılması konusunda ITU ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Zhang, konferans sırasında Rusya, Fransa, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Pakistan, Tayland, Filipinler ve Arjantin dahil 40'tan fazla ülkenin bilişim ve iletişim kurumlarının yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler teknik temsilcisi ve yeni seçilen ITU yetkilileriyle de görüşen Zhang, Güney Afrika ve Malezya'dan yetkililerle bilişim ve iletişim alanında ikili işbirliği konusunda mutabakat zabıtları imzaladı. ITU'nun mevcut Genel Sekreteri olan Zhao Houlin, Çin'in ITU konsey üyesi olarak yeniden seçilmesini, Cheng Jianjun'un da Radyo Düzenleme Kurulu'nun yeni üyesi olarak seçilmesini takdir ettiğini söyledi. Zhao, Çin'in ITU konsey üyesi olarak her zaman çok sayıdaki gelişmekte olan ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini ve küresel bilişim ve iletişim sektörlerinin gelişmesini aktif şekilde destekleyerek ITU'ya önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da 5G teknoloji deneme töreninde 5G ağını kullanan bir robotun yanında fotoğraf çektiren bir misafir, 17 Ocak 2020. (Fotoğraf: Zhang Gaiping/Xinhua)

Çinli bir uzmanın ITU Radyo Düzenleme Komitesi'ne dönmesinden gurur duyduğunu söyleyen Cheng, bunun ITU üye devletlerinden Çin'in bilgeliğine yönelik bir güven oyu olduğunu vurguladı. 48 üyeden oluşan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi, Tam Yetkili Temsilciler Konferansı oturumları arasında birliğin yönetim organı olarak işlev görüyor. Seçilen 12 üyeden oluşan Radyo Düzenleme Kurulu, radyo düzenlemelerinin yorumlanması, düzenleyici prosedürlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi ve üye devletler arasında radyo frekansı karışıklığı gibi sorunların çözülmesini koordine etmekten sorumlu.