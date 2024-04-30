Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri

Robotun yürümesi ve koşmasından çeşitli görüntüler

Çin yapımı bir insansı robot Tiangong, Çin'in Shenzhen kentinde tanıtıldı.

Yürüyebilme, koşabilme ve saatte 6 kilometrelik sabit bir hızda koşma yeteneğine sahip olan Tiangong, yokuşları ve merdivenleri de zahmetsizce aşabiliyor.

Tiangong, yürüyüşünü görüşün olmadığı koşullarda bile çeviklikle ayarlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)