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Çin yapımı insansı robot Tiangong'un yürüme ve koşma yetenekleri

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Çin yapımı bir insansı robot olan Tiangong, yürüme, koşma ve hızlı koşma yeteneklerine sahip olduğu görüntülendi. Tiangong, yokuşları ve merdivenleri de kolaylıkla aşabiliyor ve görüş olmadığı koşullarda bile çeviklikle hareket edebiliyor.

Robotun yürümesi ve koşmasından çeşitli görüntüler

Çin yapımı bir insansı robot Tiangong, Çin'in Shenzhen kentinde tanıtıldı.

Yürüyebilme, koşabilme ve saatte 6 kilometrelik sabit bir hızda koşma yeteneğine sahip olan Tiangong, yokuşları ve merdivenleri de zahmetsizce aşabiliyor.

Tiangong, yürüyüşünü görüşün olmadığı koşullarda bile çeviklikle ayarlayabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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