Çin, Uzun Yürüyüş-3B Roketiyle Yeni Bir Uydu Gönderdi
Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle Smart SkyNet-1 01 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 521. uçuş görevi oldu.
XİCHANG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü Beijing saatiyle sabah 09.43'te fırlatılan roket, Smart SkyNet-1 01 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi.
Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 521. uçuş görevi oldu.