Üye Girişi
Haberler

Çin, Uzun Yürüyüş-3B Roketiyle Yeni Bir Uydu Gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle Smart SkyNet-1 01 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 521. uçuş görevi oldu.

XİCHANG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü Beijing saatiyle sabah 09.43'te fırlatılan roket, Smart SkyNet-1 01 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 521. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title