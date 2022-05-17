Çin'in Xiamen Kenti Ocak-Nisan Döneminde Asean Ülkeleriyle Ticareti Yüzde 15,1 Artırdı - Haberler

XİAMEN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Xiamen kenti gümrüğüne göre şehrin ASEAN ülkeleri ile ticareti, 2022'nin ilk dört ayında güçlü büyüme kaydetti. Ocak ayından Nisan ayı sonuna kadar kentin ASEAN ülkeleriyle toplam ithalat ve ihracatının değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artışla 52,3 milyar yuana (yaklaşık 7,74 milyar ABD doları) ulaştı. İhracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artışla 21,09 milyar yuana, ithalat ise yüzde 19,6 artışla 31,21 milyar yuana çıktı.

Dönem boyunca, ASEAN ülkeleri arasında Endonezya, Vietnam ve Tayland Xiamen'in en önemli üç ticari ortağı oldu. Xiamen'in Endonezya ile ticaret hacmi yüzde 29,1 artışla 19,04 milyar yuana; Vietnam ile ticareti yüzde 21,4 artışla 9,64 milyar yuana; Tayland ile ticareti ise yüzde 24,5 artışla 6,87 milyar yuana çıktı. Bu dönemde, mekanik ve elektrik ürünleri, kömür ve tarım ürünleri başlıca ithalat kalemlerini; mekanik ve elektrikli ürünler ile emek yoğun ürünler ise başlıca ihracat kalemlerini oluşturdu.

Xinhua / Güncel