Çin'in Uzun Yürüyüş-6C Roketi Uzaya Dört Uydu Yerleştirdi

TAİYUAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi Salı günü ilk uçuşunu gerçekleştirerek uzaya dört uydu yerleştirdi.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.21'de fırlatılan roket, Neptune-01 ve Smart-1C uydularının yanı sıra bir geniş bant optik uydusu ve yüksek çözünürlüklü bir video uydusunu planlanan yörüngelere gönderdi.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 520. uçuş görevi oldu.