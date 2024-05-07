Çin'in Uzun Yürüyüş-6C Roketi Uzaya Dört Uydu Yerleştirdi
Çin'in Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi, ilk uçuşunda Neptune-01 ve Smart-1C uydularıyla birlikte bir geniş bant optik uydusu ve yüksek çözünürlüklü bir video uydusunu uzaya yerleştirdi.
TAİYUAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi Salı günü ilk uçuşunu gerçekleştirerek uzaya dört uydu yerleştirdi.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.21'de fırlatılan roket, Neptune-01 ve Smart-1C uydularının yanı sıra bir geniş bant optik uydusu ve yüksek çözünürlüklü bir video uydusunu planlanan yörüngelere gönderdi.
Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 520. uçuş görevi oldu.