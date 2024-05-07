Üye Girişi
Haberler

Çin'in Uzun Yürüyüş-6C Roketi Uzaya Dört Uydu Yerleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi, ilk uçuşunda Neptune-01 ve Smart-1C uydularıyla birlikte bir geniş bant optik uydusu ve yüksek çözünürlüklü bir video uydusunu uzaya yerleştirdi.

TAİYUAN, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketi Salı günü ilk uçuşunu gerçekleştirerek uzaya dört uydu yerleştirdi.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.21'de fırlatılan roket, Neptune-01 ve Smart-1C uydularının yanı sıra bir geniş bant optik uydusu ve yüksek çözünürlüklü bir video uydusunu planlanan yörüngelere gönderdi.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 520. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title