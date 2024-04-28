Çin'in Shenzhou-17 mürettebatı görevi tamamladı

JİUQUAN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 mürettebatı Pazar günü uzay istasyonunda yapılan devir teslim töreninde istasyonun anahtarlarını Shenzhou-18 mürettebatına devretti.

Shenzhou-17 mürettebatı şimdiye kadar planlanan tüm görevleri tamamladı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgiye göre üç astronot 30 Nisan'da Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına dönecek.

İniş alanı ile tüm katılımcı sistemlerde astronotları geri karşılamak için son hazırlıklar sürüyor.

Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'den oluşan Shenzhou-17 mürettebatını taşıyan uzay aracı, Ekim ayında Tiangong Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatılmış ve yaklaşık yarım yıl boyunca yörüngede kalmıştı.

Çin, mürettebatlı Shenzhou-18 uzay aracını ise 25 Nisan'da fırlatarak, Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu adlı üç astronotu altı aylık görev için uzay istasyonuna gönderdi.