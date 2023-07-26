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Çin'in Lübnan Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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BEYRUT, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. yıl dönümü resepsiyonuna katılanlar, 24 Temmuz 2023. Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 96.

BEYRUT, 26 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 96. yıl dönümü resepsiyonuna katılanlar, 24 Temmuz 2023.

Lübnan'daki Çin Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle Pazartesi günü bir resepsiyon düzenledi. (Fotoğraf: Liu Zongya/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Beyrut Lübnan Güncel Haberler

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