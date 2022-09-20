Çin'in Hizmet Ticareti Açılımı Dünya İçin Fırsatlar Yaratıyor

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daha geniş ve daha derin bir dışa açılmaya yönelik gayretleriyle, Çin'in hizmet ticareti küresel arenada parlayarak dünya ekonomisinin toparlanmasına katkıda bulundu. Son on yılda, Çin'in çok büyük bir pazara sahip olma gücü ortaya çıktı. Ülkede hizmet ticaretinin birikmiş ithalat değeri 4 trilyon ABD dolarını aştı. Xi, 31 Ağustos Çarşamba günü 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na (CIFTIS) yazdığı bir tebrik mektubunda, ülkenin üst düzey açılım yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

ADIM ADIM DEĞİŞİM

Bu yılki fuardan önce Xi, önceki iki CIFTIS'e de video aracılığıyla seslenmiş ve ülkenin dışa açılma sürecini kolaylaştırmak için somut önlemler açıklamıştı. Xi, ilk olarak 2020 CIFTIS'te, listede olmayan sektörlerdeki tüm yurtiçi ve yurtdışı hizmet sağlayıcılara kapsayıcı ve eşit erişim sunan, sınır ötesi hizmet ticaretinde sağlam bir negatif liste yönetim sisteminin kurulmasını önerdi. Tedbire daha fazla ağırlık veren Xi, 2021 CIFTIS'te Çin'in sınır ötesi hizmet ticareti için negatif listeyi ülke çapında uygulayacağını belirtti. Xi'nin bu yılki mektubunda ise hizmet sektöründe pazara erişimin genişletilmesinin, sınır ötesi hizmet ticaretinde dışa açılmanın kolaylaştırılmasının, açılım platformlarının işlevinin genişletilmesinin, yüksek bir pazar payı oluşturmaya çalışmanın ve hizmetler sektörü için yüksek standartlı bir dışa açılma sistemi oluşturmaya çalışmanın önemi vurgulanarak daha güçlü bir sinyal gönderildi.

Taahhüdünü yerine getiren Çin, arka arkaya beş yıl boyunca yabancı yatırım için negatif listesini kısalttı. Negatif listenin 2020 versiyonunda 33 olan yabancı yatırımcılar için limit dışı kalemlerin sayısı 2021 versiyonunda 31'e indirilirken, pilot serbest ticaret bölgelerindeki yabancı yatırımlar için 2021 negatif listesinde kalem sayısı 30'dan 27'ye indirildi. 2021'de CIFTIS'e seslenen Xi, Çin'in hizmet ticaretinin yenilikçi gelişimini teşvik etmek için ulusal gösterim bölgelerinin gelişimini araştıracağını söylemişti. Aradan geçen bir yılda, bu tür pilot gösterim bölgeleri, alınan önlemlerin yüzde 90'ından fazlasının uygulandığı 28 eyalet düzeyinde bölgeye genişledi. Xi'nin önerdiği bir dizi yeni politika, Çin'i "arkadaş çevresi" arasında daha çekici hale getirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan elde edilen veriler, Çin'in hizmet ticaretinin 2021'de ilk kez 800 milyar ABD doları ile tarihi rekoru kırdığını ve yıllık yüzde 21,4'lük mükemmel bir artış olduğunu gösterdi. 200'den fazla ülke ve bölge, Çin ile hizmet ticareti alışverişi yapıyor.

BİR ÖNCÜ OLARAK BEİJİNG

Xi'nin önerileriyle, Beijing'e, yolun açılmasına öncülük etme ve kurumsal reformlarla hizmet ticaretinin yenilikçi gelişimini yönlendirme görevi verildi. Geçen yıl Xi, inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli firmalara hizmet etmek için Beijing'de bir borsa kurulacağını açıklamıştı. Beijing Menkul Kıymetler Borsası, daha Kasım 2021'de kurulmuş olmasına rağmen, inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların büyümesine ivme kazandıran bir hızlandırıcı haline geldi. Beijing borsasında, yüzde 77'si küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere toplam 105 şirket işlem gördü. Gelişen ve gelişmiş stratejik imalat sanayilerindeki şirketler, toplamın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Borsa, her firma için ortalama 210 milyon yuan olan ilk halka arzlar yoluyla birikmiş 22,7 milyar yuan (3,3 milyar ABD doları) topladı.

Başkent ayrıca, 2020 CIFTIS'te hizmet sektöründeki dışa açılmayı genişletmek ve ulusal kapsamlı bir gösterim bölgesi oluşturmak için Devlet Konseyi'nden onay aldı. Uluslararası ticaret kurallarına uyum çalışmaları kapsamında iki yılda 70'e yakın öncü politika ve 80'den fazla imza projesi hayata geçirildi. Ticaret bakanlığı, Çin'in geleneksel hizmet ticaret sektörlerinin dijitalleşme düzeyini artırırken, Çin hizmetlerinin rekabet gücünü artırmak için karbon azaltma teknolojileri ve hizmetlerinin ithalatını teşvik edeceğini söyledi. "Daha iyi gelişme için işbirliği, daha yeşil bir gelecek için yenilik yap" temalı 2022 CIFTIS, yaklaşık 400 Global Fortune 500 şirketi ve sektör lideri kuruluşun katılımıyla bir önceki fuara göre daha uluslararası bir hale geldi.