Çin'in Bir Şehrinden Daha Avrupa'ya Doğrudan Yük Treni Seferleri Başladı

110 ekskavatör taşıyan bir yük treni, Pazar günü Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Anyang'dan Moskova'ya hareket etti.

110 ekskavatör taşıyan bir yük treni, Pazar günü Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletine bağlı Anyang'dan Moskova'ya hareket etti.

Böylece Çin'in bir şehrinden daha Avrupa'ya doğrudan yük treni seferleri başlamış oldu.

Yaklaşık 60 milyon yuan (yaklaşık 8,7 milyon ABD doları) değerinde kargo taşıyan tren, yaklaşık 18 gün sonra Moskova'ya varacak.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü.

Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı son yıllarda hızla artarak uluslararası tedarik zincirinin istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anyang'dan bildiriyor.(XHTV)