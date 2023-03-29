Çin'in Avrupa'daki Patent Başvuruları 2022'de Rekor Kırdı

BERLİN, 29 Mart (Xinhua) -- Çinli şirketler ve yatırımcılar, 2022'de Avrupa Patent Ofisi'ne (EPO) 19.041 patent başvurusunda bulunarak rekor kırdı.

Ofisin Salı günü açıklanan 2022 Patent Endeksi'ne göre bu, önceki yıla göre yüzde 15,1'lik artış anlamına geliyor ve önde gelen patent başvurusu yapan 20 ülke arasında en yüksek değeri temsil ediyor.

Genel olarak 2022 Patent Endeksi, pandemiye ve dünyadaki ekonomik belirsizliklere rağmen teknik inovasyon faaliyetlerinin gücünü koruduğunu gösteriyor. Ofis, 2022'de önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 193.460 başvuru aldı.

Endekste patent başvurusu yapan ilk beş ülkenin ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Fransa olduğu ve en çok Çin ve ABD'nin başvurularında artış görülüyor.

Şirket sıralamasında, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 4.505 patent başvurusunda bulunan Huawei, EPO'daki en büyük patent başvurucusu unvanını korudu. Huawei'yi ikinci sırada Güney Kore'den LG, üçüncü sırada ABD'den Qualcomm ve dördüncü sırada Güney Kore'den Samsung takip etti.

Huawei dışında OPPO, ZTE ve Tencent gibi sekiz Çinli şirket de EPO'ya patent başvurularında ilk 50'ye girdi.

Geçen yıl, en fazla patent başvurusunun yapıldığı alan olarak dijital iletişim yerini korudu. Bu alanda 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,2 artışla toplam 16.705 başvuru yapıldı. Bunu 15.683 başvurunun yapıldığı medikal teknoloji ve 15.193 başvurunun yapıldığı bilgisayar teknolojisi izledi.

EPO Sözcüsü Luis Berenguer Gimenez, Xinhua'ya verdiği demeçte, şu an ofise yapılan toplam başvuruların yaklaşık 10'una karşılık gelen Çin'den yapılan patent başvurularının, son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdiğini ve 10 yıl önceye göre yaklaşık beş kat arttığını söyledi.

Gimenez, Çin'in sadece dijital iletişim ve bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka gibi alanlarda güçlü olmadığını, aynı zamanda biyoteknoloji ve medikal teknoloji gibi diğer birçok alanda da patent başvurusu konusunda da fazlaca etkin olmaya başladığını dile getirdi.

Sözcü, ülkenin ekonomik büyümeyi teşvik etmesi amacıyla fikri mülkiyet haklarını korumaya odaklandığı dikkate alındığında rekor sayıdaki Çinli patent başvurularının, fikri mülkiyet haklarının korunması açısından küresel öneme sahip olduğunu belirtti.