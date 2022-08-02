Fotoğraf Tacikistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'yla Görüştü
DUŞANBE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile biraraya gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)
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DUŞANBE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile biraraya gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Kalizhan Ospanov/Xinhua)
Xinhua / Güncel