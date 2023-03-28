Çin Devlet Başkanı Şi'den Suudi Arabistan'a, 'İran ile iyi ilişkilerini sürdürmesi' mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesinde, İran ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesini umduklarını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesinde, İran ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesini umduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, iki ülkenin, Pekin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini normalleştirme konusunda vardıkları uzlaşmanın, bölge ülkeleri arasında dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceğine, gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Son dönemde bölge ülkelerinin ilişkilerinde yakalanan yumuşama ivmesinin, sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözmenin, tüm ülkelerin ortak çıkarı ve halkların beklentisi olduğunu kanıtladığını dile getiren Şi, "Umarız Suudi Arabistan ve İran, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürür ve ilişkilerini Pekin'deki diyaloğunun kazanımları temelinde geliştirmeye devam eder." ifadesini kullandı.

Şi, Bin Selman'a, Aralık 2022'de Riyad'ı ziyaretinde ikili görüşmelerde ve ilk kez düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesini ve ülkeler arasında pratik işbirliğinin geliştirilmesini umduklarını belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman da Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirmesine desteğini takdir ettiklerini dile getirerek, Pekin'in bölgesel ve uluslararası sorunlarda merkezi ve yapıcı rol üstlendiğini, "büyük ülke" olarak sorumlu tavrını ortaya koyduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.