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Çin'de Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Rüzgar Enerjisi Projesi İnşaatı Devam Ediyor

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan rüzgar enerjisi örnek projesinin inşaatı hala devam etmektedir. Fangchenggang açıklarında yer alan rüzgar çiftliği, tamamlandığında 83 rüzgar türbini ünitesiyle donatılacaktır.

FANGCHENGGANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin ilk rüzgar enerjisi örnek projesinin inşaatı devam ediyor. Fangchenggang açıklarında yer alan rüzgar çiftliği tamamlandığında 83 rüzgar türbini ünitesiyle donatılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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