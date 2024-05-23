Çin'de Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Rüzgar Enerjisi Projesi İnşaatı Devam Ediyor
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan rüzgar enerjisi örnek projesinin inşaatı hala devam etmektedir. Fangchenggang açıklarında yer alan rüzgar çiftliği, tamamlandığında 83 rüzgar türbini ünitesiyle donatılacaktır.
FANGCHENGGANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin ilk rüzgar enerjisi örnek projesinin inşaatı devam ediyor. Fangchenggang açıklarında yer alan rüzgar çiftliği tamamlandığında 83 rüzgar türbini ünitesiyle donatılacak.