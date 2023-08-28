Çin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Direktörü: İzolasyonist Tutum Başarısızlığa Mahkumdur

1. BRICS Zirvesi'nden çeşitli görüntülerÇin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Direktörü Ronnie Lins, işbirliğinin önemini vurgulayarak izolasyonist tutumun başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

1. BRICS Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Çin- Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Direktörü Ronnie Lins, işbirliğinin önemini vurgulayarak izolasyonist tutumun başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Lins, söz konusu açıklamayı BRICS'in genişlemesi hakkındaki konuşmasında yaptı.

Yeni tamamlanan BRICS Zirvesi'nde Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan altı ülke resmen BRICS'e katılmaya davet edildi.

"Bloka katılma amacı, ülkeler için daha iyi iç koşullar yaratmaya yardımcı olacak somut eylemler yürütmektir.

Dünya ancak sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel gelişim ve barış yoluyla parlak bir geleceğe sahip olabilir.

Tüm ülkelerin küresel bağlamı, önemli zorluklarla yüzleşme ve nüfuslarına fayda sağlayacak fırsatlardan yararlanma konusunda derinlemesine fikir yürütmeyi gerektiriyor.

Kendilerini izole etmeye karar veren ülkeler için başarı olasılığı söz konusu değildir.

BRICS'e başka ülkelerin de katılma konusunda ilgi göstermesi benim için şaşırtıcı olmadı. Ülkelerin izolasyonist tutumu, başarısızlığa mahkumdur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rio de Janeiro'dan bildiriyor.(XHTV)