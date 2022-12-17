Çin, 2023'ü Planlamak İçin Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı Düzenledi

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, Çinli liderlerin 2023'teki ekonomik çalışmalara ilişkin öncelikleri belirlemesiyle Perşembe ve Cuma günleri Beijing'de düzenlendi.

Konferansta önemli bir konuşma yapan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Cumhurbaşkanı ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, ülkenin 2022 yılı ekonomik çalışmalarını değerlendirdi, mevcut ekonomik durumu analiz etti ve gelecek yılın ekonomik çalışmalarını düzenledi.

Konferansa Li Keqiang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi de katıldı.

Toplantıda, önümüzdeki yıl ülkenin ekonomik performansında genel bir toparlanma ve iyileşme beklendiği, ekonomik çalışmalarda iyi bir iş çıkarmak için kesin bir güvenin gerekli olduğu kaydedildi.

Toplantıda, ekonomik istikrarın birinci öncelik haline getirilmesi ve gelecek yıl için ekonomik istikrarı sağlarken ilerlemenin sağlam biçimde sürdürülmesi talep edildi.

Önümüzdeki yıl proaktif maliye politikası ve ihtiyatlı para politikası uygulanmaya devam edilecek. Bu arada, toplantıdan alınan bilgiye göre, yüksek kaliteli kalkınma için sinerji oluşturmak üzere makro kontrolü yoğunlaştırmak ve çeşitli politikaları koordine etmek için çaba gösterilecek.