Üye Girişi
Haberler

Cilt kanseri için ücretsiz ben taraması yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, cilt kanserinin erken dönem tespiti için 28 il ve 47 merkezde ücretsiz 'ben' taraması yapılacağı duyuruldu. Taramalarda kişilerin bütün vücut muayeneleri yapılacak ve risk durumları belirlenecek. Ayrıca, vatandaşlar deri kanserinden korunma yolları ve güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda bilgilendirilecek.

Türk Dermatoloji Derneğince, cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 28 il ve 47 merkezde ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Dernekte düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ben taramalarının 20-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Buna göre, 28 il ve 47 merkezde gerçekleşecek taramalarda, kişilerin bütün vücut muayeneleri yapılacak, herhangi bir riski olup olmadığı belirlenecek. Bu taramalarda, vatandaşlar deri kanserinden korunma yolları, güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda da bilgilendirilecek.

"Kollarında 20'den fazla 'ben' olanlar risk altında"

Açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın cilt tipi olanlar, omuzlarında, yüzünde çillenme bulunanlar, özellikle 18 yaşına kadar en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı olanlar cilt kanseri için risk grubunda yer alıyor.

Özellikle vücudunda 50'nin, kollarında ise 20'nin üzerinde "ben" bulunanlar melanom kanseri gelişimi açısından risk taşıyor.

Vücuttaki benlerin de büyüyüp büyümediğinin takip edilmesi ve bu riskleri taşıyan insanların belli periyotlarda, en az yılda bir kez bilgisayarlı dermatoskopi cihazlarıyla taramalarının yapılması gerekiyor.

Dermatoskopi taramalarında kişilerin benleri kayıt altına alınarak "ben haritaları" çıkarılıyor ve bende oluşan en ufak bir değişiklik bu şekilde saptanabiliyor.

Taramalar ücretsiz

Toplantıda, Dr. Bengü Nisa Akay, Dr. Nihal Kundakçı ve Dr. Başak Yalçın tarama uygulamasını anlattı.

Dr. Akay, taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine Türk Dermatoloji Derneği ve Euromelanoma'nın internet sitelerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Başvuranların ücretsiz olarak cilt kanserleri açısından taranacağını belirten Akay, şüpheli lezyon saptanması durumunda bu hastaların gerektiği takdirde biyopsilerinin planlanacağını ve ileri tedavileri açısından yönlendirme yapılacağını dile getirdi.

Akay, cilt kanserinin en önemli risk faktörünün güneşe maruziyet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güneşe maruziyet tabii ki sadece tatillerde olmuyor. İş ortamlarında da meslek hastalıkları olarak da karşımıza çıkabilmekte. Daha çok baş, boyun bölgesinde görmekle birlikte özellikle melanoma dediğimiz deri kanserleri vücutta da farklı yerlerde olabilmekte. Bazen vücudumuzda ben zannettiğimiz lezyonlarımız aslında melanoma dediğimiz deri kanseri de olabiliyor."

Kaynak: AA / Güncel

Deri Kanseri Güneş Sağlık Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title